Главком ВСУ заявил о выводе войск из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о решении вывести свои войска из Авдеевки. Об этом он написал в соцсетях.

— Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих было принято решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодные рубежи, — аргументировал Сырский.

Украинская армия захватила Авдеевку еще в 2014 году, превратив северный пригород Донецка в мощный укрепрайон. До этого территорию контролировали силы ДНР.

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