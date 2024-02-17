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На организацию школьного питания в Набережных Челнах потратят более 144 млн рублей

23:20, 17.02.2024

Как выяснило «Реальное время», на организацию школьного питания в Набережных Челнах выделят более 144,1 млн рублей.

Исполнителю предстоит разрабатывать и утверждать недельное и однодневное меню учащихся, а затем доставлять продукцию заказчику. В перечень необходимых продуктов вошли крупы, хлебобулочные, мясные и колбасные изделия, рыба, овощи, фрукты и сухофрукты, молоко и молочная продукция, сладости и напитки.

Услуги по организации будут оказываться с 1 апреля по 31 мая текущего года в дни пребывания детей в образовательной организации.

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Галия Гарифуллина
ОбществоОбразование Татарстан
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