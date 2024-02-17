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Массовое ДТП произошло на улице Дубравной в Казани

18:30, 17.02.2024

На улице Дубравной в Казани произошла массовая авария, пишут местные telegram-каналы.

Как утверждают очевидцы, сначала столкнулись два легковых автомобиля, а позже в них влетели еще две машины. О пострадавших еще не сообщалось.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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