В Нижнекамске на программы обучения профессиям в сфере красоты выделят более 1 млн рублей

В Нижнекамске на профессиональное обучение безработных граждан профессиям в сфере красоты выделят более 1,1 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Горожан обучат таким специальностям, как парикмахер, косметолог-эстетист, визажист, мастер по маникюру или наращиванию ресниц. Максимальное количество человек, которые смогут получить каждую из этих профессий, — 40.

Подготовка парикмахеров длится два месяца и предусматривает 320 учебных часов. Месяц будут обучаться граждане, решившие получить профессию косметолога-эстетиста, визажиста и мастер по маникюру. Работать мастерами по наращиванию ресниц желающие смогут через две недели подготовки.

Образовательные услуги будут оказаны с даты начала исполнения контракта по 23 декабря 2024 года. Заказчиком выступает нижнекамский Центр занятости населения.

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Галия Гарифуллина