Эксперты клуба «Волга»: «Любые нацпроекты в России — это проекты, предложенные людьми!»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru экспертным клубом "Волга"

В России ощутимо нарастят финансирование системы здравоохранения, также продолжится программа по ремонту и строительству поликлиник. Национальные проекты шагнут глубже в село, а средние и малые города продолжат пополняться новыми школами. Такие прогнозы относительно дальнейшей судьбы национальных проектов озвучили аналитики экспертного клуба «Волга».



«Татарстан — это драйвер проектов в Москве!»

«Татарстан — это не только место притяжения, это драйвер проектов в Москве! Я вспоминаю речь нашего президента Владимира Владимировича, который предложил потрясающие вещи — везде должны быть большие мощные приемные отделения. Татарстан 5 лет назад сделал в РКБ огромные приемные отделения. 10 лет назад мы эту программу начали. Благоустройство — татарстанцы вышли и предложили Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] начать программу, теперь вся Россия пользуется этой программой», — перечислял масштабирование в стране достижений республики за минувшие 10 лет депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Благоустройство — татарстанцы предложили начать программу, теперь вся Россия пользуется», — отметил Айрат Фаррахов. предоставлено realnoevremya.ru экспертным клубом «Волга»

На прошедшем 16 февраля заседании экспертного клуба «Волга» обсудили роль национальных проектов в жизни населения. Благо с этим в Татарстане все благополучно.

«За 6 лет 212 объектов построено в сфере образования — это школы, детсады и дополнительное образование. 212! 988 объектов здравоохранения построено или отремонтировано за те же 6 лет — колоссальные цифры, которыми республика гордится. Татарстан — место притяжения, желанное место для жизни», — поддержал слова предыдущего спикера политический̆ консультант, генеральный̆ директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

За время реализации национальных проектов в масштабе республики, к примеру, выросла продолжительность жизни. А это главный маркер социального блока, отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Мы обращаемся к этому показателю [продолжительности жизни] как показателю состояния государства. Мы говорим об увеличении продолжительности жизни, о снижении смертности от заболеваний, — сказала она, отметив успехи Татарстана также в сфере культуры. — Модульные библиотеки, автоклубы для всех перестали быть чем-то неизвестным, необычным, а стали понятными — это тоже изменение показателей. Доступность, качество — это два критерия, которые всегда говорят об изменении системы в государстве в положительную сторону».

За время реализации нацпроектов в Татарстане, к примеру, выросла продолжительность жизни, подчеркнула РТ Лейла Фазлеева. предоставлено realnoevremya.ru экспертным клубом «Волга»

Еще один позитивный отклик среди населения, по словам Лейлы Фазлеевой, вызвала реализация программы «Парки и скверы». И если в самом начале людей интересовали скорее инфраструктурные изменения, то впоследствии фокус сместился в сторону их программного наполнения. Также заинтересованность и активная позиция татарстанцев проявились в ходе реализации программа «Наш двор».

«Изменились сами ожидания, от государства ждут. Но если мы говорим о тезисе «от государства ожидают», значит государству доверяют, значит видят, что качественные изменения жизни точно зависят от государства», — указала Лейла Фазлеева.

«Я уверен, что такая ответственная взвешенная политика аккуратного постепенного повышения социальных обязательств, будь то стипендия, зарплата, будь то сфера здравоохранения, позволяет держать страну на плаву и обязательства постоянно наращивать», — заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Спикер вспомнил «болезненный путь» страны начала 2000-х годов, когда на выходе из кризиса перестройки у общества были большие ожидания, а возможности были куда скромнее.

«Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом, этот вопрос сильно дискутировался: «А как начать фактически с чистого листа, чтобы люди верили в то, что мы делаем?» Единственный способ — жить по средствам, — продолжил Максим Топилин. — Но так произошло и так складывалась экономическая ситуация, что росли доходы, мы были на подъеме, и экономика продолжает развиваться. Взвешенный подход, когда вы можете направлять на развитие средства и также копить. Мы создали Фонд национального благосостояния, который является подушкой безопасности. Аккуратно обязательства наращиваются».

Взвешенная политика повышения социальных обязательств позволяет держать страну на плаву, уверен Максим Топилин. предоставлено realnoevremya.ru экспертным клубом «Волга»

Как изменилась жизнь татарстанцев, на собственном примере объяснила член общественного совета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан Алина Гималтдинова. Сейчас она воспитывает двоих детей.

«Если мы берем в рамках двух лет, я, как мама двоих детей, получаю все услуги доступно и качественно. Что касается здравоохранения, садов, школ тогда и что сейчас — ухудшений точно нет. Улучшается доступность с помощью «Госуслуг». Когда мне нужны какие-то услуги, я их получаю оперативно, это очень здорово», — сказала Алина Гималтдинова.

Говоря об ожиданиях собственных и ее аудитории (девушка ведет собственный блог), спикер отметила, что у людей часто отсутствует чувство ценности того, что они имеют.

«Очень много молодых семей из моей аудитории уезжали в другие страны на 2—4 месяца. Возвращаясь сюда, они говорят все одну и ту же фразу: «Как в Казани хорошо!» Я спрашиваю: почему? Тут доступная медицина. Если ребенок заболел там [за пределами РФ] — это сразу огромное количество проблем, денег нужно много, чтобы просто пройти консультацию. Детсады и уровень образования там ниже. Круто, что люди в сравнении познают этот момент», — добавила она.

В России заканчивается реализация национальных проектов, сейчас идет активное обсуждение их продолжения, а также наполнения. На вопрос модератора, в какую сторону будет смещаться их фокус в будущем и на что могут рассчитывать малые и средние города, а также села, ответил Айрат Фаррахов:

«Буквально позавчера наш президент Владимир Владимирович [Путин] обозначил эти вопросы. В здравоохранении наша задача, чтобы люди жили дольше, качество жизни и ожидаемая продолжительность жизни увеличились. Сегодня 74,8, мы хотим 80. Увеличивается возраст, увеличивается обращение людей за медпомощью. Важно, чтобы были кадры и чтобы помощь была не только в крупных городах. Поэтому нужно существенное увеличение зарплат врачей в средних городах и малых городах, и плюс 50 тыс. будут получать врачи в Агрызе. Население не будет ездить за медпомощью за 100 с лишним километров. Будут наращиваться финансовые ресурсы для системы здравоохранения, продолжена программа поликлиник, а там много еще надо сделать. Будет решаться кадровая проблема, потому что увеличится зарплаты врачам. Это уже объявлено. Это дополнительные социальные гарантии!» — сообщил он, анонсировав новый нацпроект «Здравоохранение будущего» с потенциалом ИИ в арсенале.

Как изменилась жизнь татарстанцев, на собственном примере объяснила член общественного совета при Минмолодежи РТ Алина Гималтдинова. предоставлено realnoevremya.ru экспертным клубом «Волга»

Как рассказала Алина Гималтдинова, запрос на продолжение программ «Земский учитель/доктор», а также «Сельский массовик-затейник» был озвучен на встрече президента России с его доверенными лицами.

«Мы говорим про современную Москву, Казань и так далее, но есть большой запрос еще на программу, чтобы развивать маленькие деревни и села. Мне кажется, это здорово, что не сбежать хотят с деревень, а хотят там развиваться. Владимир Владимирович на это положительно среагировал. Я думаю, что с этим тоже будут связаны дальнейшие проекты и программы развития городов и деревень», — предположила она.

Предположение Максима Топилина коснулось отрасли ЖКХ:

«Мы этой зимой и прошлой зимой поняли, что сфера, которая требует внимания — это сфера ЖКХ, по ней делались только отдельные попытки двигаться вперед. Эта тема должна звучать: серьезная реформа ЖКХ. Эту историю надо двигать таким образом, чтобы туда пошли частные инвестиции, и тогда это будет обновляться, это наисложнейшая задача», — указал спикер.

Лейла Фазлеева заявила о будущих инфраструктурных изменениях на территории Набережных Челнов:

«Это строительство объектов образования. Нужно ожидать строительство объектов культуры, ремонт объектов культуры, которые обеспечат правильный досуг для семьи», — подытожила она.