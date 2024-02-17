В Азнакаево наказали мать ребенка, напавшего на мужчину с тростью

Полицейские Азнакаево проводят проверку по факту нападения ребенка на мужчину с тростью. Как сообщили в пресс-службе МВД по республики, инцидент произошел в результате словесного конфликта между 44-летним местными жителем и 11-летним ребенком.

Сотрудники ПДН провели с ребенком профилактическую беседу. В отношении его матери составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, видеозапись опубликовал telegram-канал 112. На кадрах видно, как во дворе дома на улице Гурьянова мальчик в компании других детей толкнул мужчину, после чего он оказался на земле. Затем ребенок бросил в него снежок.

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