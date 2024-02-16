112: в Татарстане ребенок напал на инвалида

Ребенок напал на инвалида в Татарстане. Кадры нападения опубликовал telegram-канал 112.

На кадрах видно, как во дворе дома по улице Гурьянова мальчик в компании других детей толкнул пожилого мужчину, после чего он оказался на земле. Затем мальчик бросил в лежачего пенсионера снежок.

Сразу после инцидента дети скрылись. Мужчину на ноги поднял прохожий.

Официальных комментариев силовых структур по этому поводу пока не поступало.

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