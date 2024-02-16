Сергей Жданов стал единственным владельцем ООО «БКЗ»

Совладелец компании «Бугульминский кабельный завод» Сергей Жданов увеличил свою долю в уставном капитале компании с 11 до 22 млн рублей. Он стал единственным владельцем предприятия, стало известно «Реальному времени».

Сергей Жданов выкупил долю 50% у Зураба Кавтарадзе.

Завод занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

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