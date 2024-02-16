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Выручка группы «Черкизово» выросла на 23%

19:58, 16.02.2024

За 2023 год выручка группы «Черкизово» увеличилась на 23% и составила 226 млрд рублей. Об этом сказано в отчете компании.

Чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза, до 33 млрд рублей. В прошлом году показатель был на уровне 14,9 млрд рублей.

Акции компании практически никак не отреагировали на финансовые результаты. За день они выросли в цене на 0,18%.

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