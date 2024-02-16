Выручка группы «Черкизово» выросла на 23%

За 2023 год выручка группы «Черкизово» увеличилась на 23% и составила 226 млрд рублей. Об этом сказано в отчете компании.

Чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза, до 33 млрд рублей. В прошлом году показатель был на уровне 14,9 млрд рублей.

Акции компании практически никак не отреагировали на финансовые результаты. За день они выросли в цене на 0,18%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».