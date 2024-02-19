В Казани открылся новый офис Банка Синара

Фото: Константин Дыганов. Предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой Банка Синара

Банк Синара, один из крупнейших региональных российских банков, открыл новый офис в Казани. Он находится по адресу: ул. Декабристов, 83.

В современном офисе Банка Синара доступен набор востребованных услуг — оформление кредитов и открытие депозитов, есть возможность получить индивидуальную консультацию и оформить другие розничные продукты. В офисе нового формата нет привычных касс, клиент может самостоятельно или при помощи сотрудника проводить операции в банкоматах с полным циклом самообслуживания.

«В рамках стратегии развития региональной сети Банк Синара открывает офисы легкого формата, чтобы быть в контакте с клиентами, привыкшими лично общаться с сотрудниками банка. С открытием нового розничного офиса в Казани клиентам стала доступна полная линейка банковских продуктов и услуг. Офис оборудован в соответствии с последними требованиями к технологиям обслуживания и безопасности. Уверен, что появление таких современных офисов позволит не только предоставлять квалифицированные услуги на всей территории РФ, но и повышать уровень финансовой грамотности населения», — подчеркнул Дмитрий Иванов, заместитель председателя правления банка.

Константин Дыганов. Предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой банка «Синара»

«Благодаря открытию нового офиса Банка Синара в Казани горожане смогут получить услуги высокого качества от одного из крупнейших российских банков. У нас отличная локация — хорошая шаговая и транспортная доступность, парковка. В офисе созданы все условия, чтобы клиенты быстро и с комфортом получали современные банковские услуги», — отметила Алена Сухарева, управляющая офисом Банка Синара в Казани.

С июня 2023 года в Казани работает премиальный офис инвестиционного Банка Синара. Он предлагает брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование и профессиональную аналитику для состоятельных клиентов. В 2024 году банк увеличит розничную филиальную сеть на 20% благодаря открытию «легких» офисов.

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