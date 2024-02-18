Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане уменьшилась заболеваемость, заразился внук Зюганова
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 12 по 18 февраля 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, заболеваемость в России идет на спад, а мир говорит о неготовности к пандемии.
В Татарстане меньше 400 заболевших
- В Татарстане с 5 по 11 февраля коронавирус обнаружили у 378 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 402 человек.
- С 5 по 11 февраля в республиканские больницы попал 121 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 124 заразившихся.
- Еще 290 человек выздоровели за прошедшую неделю. Всего с начала пандемии от инфекции излечились 218 595 жителей республики.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей.
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2%
- С 5 по 11 февраля коронавирус выявили у 24 650 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 25 751 человек.
- За последнюю неделю госпитализировано 3 177 человек.
- На этой неделе выздоровели 24 650 человека, а скончались 106 пациентов.
- Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке второго Форума будущих технологий, около 337 тыс. геномных последовательностей вирусов COVID-19 уже внесено в базу генетической информации VGARus. Она добавила, что РФ сейчас располагает всем арсеналом инструментов, которые позволяют обеспечить биологическую безопасность страны.
- Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рассказал в беседе с RT о том, что заболел коронавирусом и поступил в больницу №52. Вместе с тем он опроверг слухи о том, что находится в плохом состоянии. Сейчас он идет на поправку.
Глава ВОЗ заявил о неготовности мира к новой пандемии
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уроки COVID-19 могут быть забыты, так как внимание мирового сообщества сейчас сосредоточено на других кризисах, мир не готов к новой пандемии.
- — Болезненные уроки, которые мы извлекли [из пандемии COVID-19], рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир. При нынешнем положении дел мир по-прежнему не готов к следующей болезни X и следующей пандемии. Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19, — констатировал глава ВОЗ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что они разрабатывают стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта консолидации средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и совместных закупок газа.
- — У нас очень разобщенный оборонный рынок, и это необходимо изменить. Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски, — отметила фон дер Ляйен.
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