Центробанк рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Центробанк на сегодняшнем заседании рассматривал вариант повышения ключевой ставки. Подробностями на пресс-конференции поделилась глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

— Мы рассматривали два варианта решения по ставке — сохранить ставку и повысить. В итоге консенсус сложился вокруг решения по сохранению ставки, — сказала она журналистам.

Набиуллина не уточнила, на сколько могла бы подняться ключевая ставка при выборе второго варианта.

Сегодня Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. По словам Набиуллиной, регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки. Не исключено, что это произойдет во второй половине текущего года.

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Айрат Назипов