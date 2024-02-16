В Казани жители поселка Татваленка вынуждены чистить дорогу от снега за свой счет

Жители одного из поселков Приволжского района Казани пожаловались на то, что им приходится самим чистить единственную дорогу, связывающую их населенный пункт с городом. Редакция ГТРК «Татарстан» рассказала о том, как жители Татваленка справляются с аномальными снегопадами.

Из-за метрового слоя снега они не могут добраться до аптеки или магазина, а также вызвать скорую помощь или отправить детей в школу. Чиновники на их обращения не реагируют.

Местные жители обращались в прокуратуру с просьбой помочь расчистить дорогу, а в 2020 году писали о похожей ситуации в Следственный комитет. Тогда по их обращению начали проверку.

— Мы написали письмо в Прокуратуру, ответа нам пока никакого нет. Писали неоднократно администрации, но от них тоже никакого ответа нет, — отметила местная жительница.

В администрации Приволжского района Казани ситуацию пока не прокомментировали.

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Нафиса Миннехузина