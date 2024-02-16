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В Казани жители поселка Татваленка вынуждены чистить дорогу от снега за свой счет

14:14, 16.02.2024 1

Жители одного из поселков Приволжского района Казани пожаловались на то, что им приходится самим чистить единственную дорогу, связывающую их населенный пункт с городом. Редакция ГТРК «Татарстан» рассказала о том, как жители Татваленка справляются с аномальными снегопадами.

Из-за метрового слоя снега они не могут добраться до аптеки или магазина, а также вызвать скорую помощь или отправить детей в школу. Чиновники на их обращения не реагируют.

Местные жители обращались в прокуратуру с просьбой помочь расчистить дорогу, а в 2020 году писали о похожей ситуации в Следственный комитет. Тогда по их обращению начали проверку.

— Мы написали письмо в Прокуратуру, ответа нам пока никакого нет. Писали неоднократно администрации, но от них тоже никакого ответа нет, — отметила местная жительница.

В администрации Приволжского района Казани ситуацию пока не прокомментировали.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:38
    Это что, вот жители Лаишевского района, КП Никольские луга, каждый год оказывается собирают с каждого дома по 2000 рублей, и сами чистят улицы посёлка. Как так глава сельского поселения не вылеляеттрактор для уборки снега. Еще, кто не сдаёт деньги их в группе посёлка унижают оскорбляют итд. Говорят что они за 4 дня 700 000 платили трактористам. Мы в Урмае в шоке от этих новостей.
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