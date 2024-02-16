ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке в 2024 году до 13,5–15,5%

Совет директоров Банка России на заседании 16 февраля представил прогноз развития экономики России. Согласно базовому сценарию, в 2024 году инфляция составит 4,0—4,5%, а в дальнейшем будет снижаться и к 2026 году достигнет целевого уровня в 4%.

Кроме того, Банк России ожидает, что ключевая ставка в 2024 году будет в диапазоне 13,5—15,5%. В последующие годы она продолжит снижаться и в 2026 составит 6,0—7,0%.

Также в прогнозе указаны предполагаемые значения для других экономических показателей. Среди них:

прирост ВВП в 2023—2026 годах в пределах 1—2,5% в год,

рост денежной массы в 2024 году в 9—14%, а в 2025—2026-м — 6—11% ежегодно,

снижение инфляции в среднем за год до 4% в 2025 и 2026 гг.

В прогнозе также указаны значения для показателей платежного баланса. Среди них снижение сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом до 33 млрд долларов к 2026 г. и увеличение сальдо финансового счета, исключая резервные активы, до 30 млрд долларов.

Прогноз учитывает динамику нефтяных цен. Ожидается, что в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить $80 за баррель, а к 2026 цена снизится до $70.



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Артем Гафаров