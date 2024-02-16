Жители казанских поселков просят изменить маршрут автобуса №94 или сделать на нем пересадку

Фото: cкриншот realnoevremya.ru сервиса 2ГИС

Жители поселков Привольный, Вишневка и Новая Вишневка в Казани жалуются на проблемы с общественным транспортом. По их словам, единственный автобус №94, который ходит с часовым интервалом, не позволяет им добираться до социально значимых объектов.

— На этом автобусе не доехать до поликлиники №18 и до детской поликлиники на Бигичева, не доехать до школы №156 по прописке, к которой дети прикреплены, — пишут жители.

Они считают, что маршрут №94 не является социально ориентированным, и предлагают либо сделать на нем пересадочный талон, либо построить школу на выделенной под нее земле в Привольном. Кроме того, жители отмечают, что в поселках нет аптеки.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как выживают обитатели пригорода Казани. Сообщаются, что ежедневно зимой многие жители поселков Куюки и Салмачи тратят 4 часа своей жизни на пробки.

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Разил Самигуллин