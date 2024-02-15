«Ак Барс» одолел «Магнитку» во Дворце спорта

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Казанский «Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» во Дворце спорта. Хозяева победили в ретроматче со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победу «барсам» принесли шайбы Семена Кошелева и Александра Радулова. Первый забил на 16-й минуте, а второй — за 5 минут до конца встречи. В составе «Магнитки» отличился Никита Михайлис.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Сегодня обе команды вышли на поединок в ретроформе. В этой экипировке казанский «Ак Барс» провел свой последний сезон во Дворце спорта. Именно на его льду «барсы» проведут ближайшие домашние матчи.

В прошлом матче хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова стали четвертым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. До этого путевку себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов