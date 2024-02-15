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Происшествия

В Сабинском районе Татарстана два человека насмерть угорели в бане

21:10, 15.02.2024

В деревне Сабай Сабинского района два человека скончались от отравления продуктами горения — их тела нашли в бане. Информацию «Реальному времени» подтвердил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место выезжал прокурор района Раиль Шаймарданов. Подробности произошедшего выясняются.

Возраст погибших пока неизвестен. Соседи погибших рассказали «Реальному времени», что они не были супругами. Информация уточняется.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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