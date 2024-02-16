Доходы КФУ от экспорта образования за год составили 1,3 миллиарда рублей

Сумма, которую Казанский федеральный университет (КФУ) заработал на экспорте образования в прошлом году, равна 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

— Сформирована сеть подготовительных факультетов с охватом порядка 7 тыс. слушателей. Созданы филиалы вуза в Египте и Узбекистане. Это позволило увеличить доход от экспорта образования на 23%, — цитирует издание первого проректора — проректора по научной деятельности вуза Дмитрия Таюрского.

Открытие филиала КФУ в городе Джизаке (Узбекистан) состоялось в октябре 2022 года. В учебном заведении готовят в первую очередь специалистов медицинского направления, IT-технологий и инженерных специальностей. Планируется также развитие юридического направления.



Филиал в Каире (Египет) открыли в 2023 году, обучение студентов стартовало в декабре. Поступили в вуз 384 человека. Их обучают лечебному делу, стоматологии и фармации. Преподавание ведется на английском языке, но в расписании есть и занятия русским.



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Галия Гарифуллина