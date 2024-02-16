Сегодня днем в Казани ожидается до -17 градусов
Сегодня в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем максимальная температура воздуха в столице республики составит от -15 до -17 ˚C. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. На дорогах гололедица.
В целом по Татарстану ожидается -15..-20 ˚C. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. На дорогах также сохраняется гололедица.
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