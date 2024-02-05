Курс доллара продолжает незначительно расти

В начале новой недели доллар продолжил незначительный рост к рублю. Курс доллара с утра в понедельник превышал 91,32 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов, однако, курс доллара составил 90,63 рубля, снизившись на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Однако затем американская валюта начала расти, достигнув отметки в 91,32 рубля.

скриншот realnoevremya.ru/www.moex.com

К 08.00 курс доллара снова начал незначительное снижение, упав до 91,13 рубля.

Евро на открытии торгов подешевел на 8,25 копейки, достигнув 98,21 рубля. Курс юаня к рублю вырос на 1,3 копейки и составил 12,63 рубля.

В конце прошлой недели, по состоянию на 1 февраля, американская валюта преодолела психологическую отметку в 90 рублей. На следующий день «американец» продолжил дорожать, впервые с 16 января достигнув в моменте уровня 91,065 рубля. Финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем», по-разному оценивают потенциал рубля, но едины во мнении, что без сохранения валютного контроля, в одиночку, российской национальной валюте не устоять.

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Илина Хакимова