Искусственный интеллект будет автоматически подводить итоги онлайн-встреч татарстанцев на платформе МТС Линк

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк с новой функцией на основе искусственного интеллекта. Теперь участники онлайн-встреч и вебинаров сразу после их окончания автоматически получают краткое содержание мероприятия и одним кликом могут поделиться им.



Разработчик платформы МТС Линк «Вебинар Технологии» подчеркивает, что функция встроена в интерфейс решения, то есть интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

Помимо итогов, пользователям доступна автоматическая текстовая расшифровка встреч — чтобы вернуться к определенному моменту, не нужно пересматривать видеозапись. В текстовой расшифровке есть возможность поиска по ключевым словам и автоматического перехода к соответствующему моменту видео.

«Искусственный интеллект уже занял прочное место в современной жизни. В некоторых случаях мы даже не осознаем, что пользуемся им. Так, новая функция подведения итогов встреч на основе ИИ делает пользование платформой МТС Линк еще удобнее и повышает эффективность работы команд пользователей. Теперь необязательно фиксировать основные моменты и составлять протокол, это сделает за вас ИИ. Освежить в памяти итоги встречи можно будет за 5 минут вместо часа, который мог уйти на просмотр видеозаписи. По всей стране платформу успешно используют для рабочих онлайн-встреч и переговоров учебные заведения, частные преподаватели, блогеры. В числе крупных пользователей решения в Татарстане — два ведущих вуза региона: Казанский федеральный университет и Казанский медицинский университет», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.