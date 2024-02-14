Весной в в Кировском районе Казани откроется новый молодежный центр

Весной в здании бывшего Дома культуры вертолетного завода на улице Мало-Московской откроется молодежный центр «Вертолет». Его площадь составит 3,2 тысячи кв. м, сообщила пресс-служба мэрии Казани.



Ежемесячно посещать центр смогут более двух тысяч детей и подростков, ходить в кружки и секции — порядка тысячи человек. В здании будут построены арт-кафе, видеостудия, гримерки, тренажерный зал.

Кроме того, в «Вертолете» планируется создать рок-клуб, джаз-клуб, вокальное, танцевальные и патриотическое объединения, театральную студию, медиа-объединение, киберзону, арт-студию, школу радиовещания.

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Галия Гарифуллина