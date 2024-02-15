Казанский «Синтез» примет на домашней арене «Штурм-2002» в рамках чемпионата России по водному поло

В середине месяца, а именно 16 и 17 февраля, казанская ватерпольная команда «Синтез» примет на домашней арене своего соперника команду «Штурм-2002». Матч пройдет в рамках 16-го тура чемпионата России по водному поло.

Ватерполисты под руководством Евгения Ярощука примут соперников в плавательном бассейне «Оргсинтез». Игры пройдут 16 февраля в 18.00 и 17 февраля в 12.00. Ссылка на онлайн-трансляцию появится на сайте и в социальных сетях спортивного клуба «Синтез» в день матча. «Синтез» уже закрепился на лидирующей позиции в «регулярке» чемпионата России, а «Штурм-2002» ведет борьбу за выход в плей-офф.

Ранее 13 февраля воспитанник казанского «Синтеза» рассказал о водном поло Саудовской Аравии. Сейчас Владислав Егоров в саудовском Эль-Хубаре защищает цвета местной команды «Аль Кадисия» и ждет в одноклубники одноименного местного клуба бельгийского звездного футболиста Кевина де Брюйне.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин