Госдума поддержит отечественных производителей при госзакупках

Законопроект о преимуществах для отечественных производителей при государственных закупках может быть рассмотрен Госдумой уже в эту весеннюю сессию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется, что, если в конкурсе на госзакупку примут участие иностранный и российский поставщики, предпочтение будет отдано отечественному. Такая мера призвана поддержать российских производителей.

Ранее, в сентябре прошлого года, сообщалось, что Госзакупки импортных лекарств сократились на 6,6% в 2023 году. В Министерстве здравоохранения отметили, что Объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении, напротив, выросли.

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Разил Самигуллин