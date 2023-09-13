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Госзакупки импортных лекарств сократились на 6,6% в 2023 году

19:59, 13.09.2023
Госзакупки импортных лекарств сократились на 6,6% в 2023 году
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В 2023 году в России снизился объем государственных закупок импортных лекарственных препаратов на 6,6%, сообщили в Минздраве.

— Объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении, напротив, выросли, — указали в министерстве.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств. В список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата «Глекапревир+пибрентасвир» добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Его принимают дети с хроническим гепатитом С в качестве противовирусной терапии.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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