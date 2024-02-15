На Мамадышском тракте города Казани произошло 4 аварии

На протяжении часа на Мамадышском тракте Казани произошло 4 аварии. В связи с этим и без того затрудненная ситуация с проездом по дороге ухудшилась. Все дорожно-транспортные происшествия произошли в сторону выезда из города.

Аварии произошли в течение одного часа. В настоящее время все ДТП являются актуальными и мешают проезду автомобилей.



Утром 15 февраля сообщалось, что в Казани за 14 февраля произошло 7 ДТП с пострадавшими. Известно о двух столкновениях машин, которые произошли из-за несоблюдения дистанции, и проезда на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, произошло пять наездов на пешеходов.



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Разил Самигуллин