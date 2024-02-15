Жительница Рязанской области украла у пенсионерки из Мордовии 380 тысяч рублей

Перед судом предстала 23-летняя жительница Рязанской области. Ее признали виновной в краже 380 тысяч рублей у 77-летней пенсионерки из Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Преступление было совершено в августе прошлого года. Тогда к дому пенсионерки подходили две неизвестные женщины. Одна из незнакомок попросилась в туалет и, воспользовавшись случаем, украла деньги из трехлитровой банки.

Незнакомки сели в машину и уехали, а через 10 минут пенсионерка обнаружила пропажу. Она обратилась в полицию и описала приметы воровки. В октябре девушку нашли и задержали. Она признала свою вину и возместила ущерб.

Во время расследования жительница Рязанской области находилась под подпиской о невыезде, так как она воспитывает ребенка и беременна. Суд приговорил молодую маму к двум годам исправительных работ.

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Нафиса Миннехузина