В Казани завершают подготовку к «Играм будущего»

Покрытие для фиджитал-футбола укладывали в три этапа: сначала песок, потом специальная крошка и газон. Единственное, что осталось сделать до начала «Игр будущего» на стадионе, где будет проходить турнир, — это настроить свет и поставить сцену.

Также подготовка к соревнованиям идет и на поле по фиджитал-баскетболу, там рабочие выставляют специальные модули, которые будут транслировать изображение. В том же помещении, где пройдет турнир по баскетболу, готовят полноценный скейт-парк, где пройдут соревнования по скейтборду.

В эти дни в Казань приедут 277 команд, которые сразятся в 21 фиджитал дисциплине, общий призовой фонд «Игр будущего» составляет $10 000 000, а в продаже 80 тысяч билетов, большую часть которых раскупили.

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Нафиса Миннехузина