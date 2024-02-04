Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении Ильи Пономарева*

В отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева* возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает ФСБ России.

— Пономарев* принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России»**, признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией. Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооруженных сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности, — сказано на сайте Федеральной службы безопасности.

Уточняется, что в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по следующим статьям УК России:

ст. 75 (государственная измена в форме перехода на сторону противника);

ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической);

ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к осуществлению террористической деятельности);

п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении Пономарева* и его пособников на территории России продолжаются.

*признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов

**организация признана террористической и запрещена в России



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Галия Гарифуллина