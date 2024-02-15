В Татарстане перечислили 122,8 млн рублей пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц

В прошлом году Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислило 2,5 тыс. граждан пенсионные накопления их умерших родственников на общую сумму более 122,8 млн рублей.

Эти накопления формировались у граждан, родившихся после 1966 года. При этом для формирования таких накоплений важно было иметь официальный доход в период с 2002 по 2013 год.

Накопления могут быть сформированы у мужчин рождения с 1953 по 1966 год и у женщин рождения с 1957 по 1966 год, если за них работодатели с 2002 по 2004 год уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию. Также накопления могут быть у матерей, которые направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, и у граждан до 1967 года рождения, которые добровольно участвовали в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Правопреемниками этих накоплений могут стать люди, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений гражданина, поданном при жизни. Если такое заявление отсутствует, правопреемниками считаются родственники по закону. В первую очередь — дети, супруги, родители, во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

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Нафиса Миннехузина