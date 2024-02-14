В Казани стартовали открытые уроки проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо»

В новом Центре дзюдо при гимназии №107 прошли открытые уроки в рамках проекта «Мой первый пояс дзюдо». Уроки в формате мастер-классов и показательных выступлений для будущих дзюдоистов провели именитые спортсмены — победители международных и всероссийских турниров Илья Кощеев, Маруф Закиров, Булат Галимов. Они продемонстрировали элементы разминки, самостраховки и группировки, а также свои коронные приемы.

Зрителями открытых уроков также стали учителя физкультуры и преподаватели начальных классов. Стоит отметить, что почти 750 учащихся 1—4-х классов гимназии №107 записались для участия в проекте Федерации дзюдо России. Федеральный проект реализуется с 22 января по 15 марта на базе нового Центра дзюдо. При поддержке Федерации дзюдо Татарстана учащиеся начальных классов постигают основы дзюдо под руководством опытных дзюдоистов и тренеров.

По итогам 10 ознакомительных уроков учащиеся получат свой первый, белый пояс дзюдо и сертификат об окончании курса. Церемония награждения состоится в середине марта. После получения своего первого пояса дзюдо желающие смогут продолжить заниматься дзюдо в любой секции или клубе.

Образовательный проект Федерации дзюдо России направлен на популяризацию дзюдо в обществе, увеличение количества занимающихся дзюдо в России, а также на повышение квалификации тренеров и учителей дзюдо, работающих с детьми младшего школьного возраста. Участники проекта — учащиеся 1—5-х классов общеобразовательных организаций.

26 января в Казани прошел первый Всероссийский форум «Просто о сложном». Проект посвящен обсуждению проблем укрепления семейных ценностей, профилактики аборта и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а также помощи в ситуациях репродуктивного выбора.

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Разил Самигуллин