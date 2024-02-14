В Татарстане увеличилось производство молока и мяса за первый месяц 2024 года

За первый месяц 2024 года в Республике Татарстан надоено 145 тысяч тонн молока, это на 10 тысяч тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Продуктивность на корову выросла на 9%. Об этом сообщает Минсельхоз Республики Татарстан.

Мяса скота и птицы произведено 33 тысячи тонн, что меньше прошлогоднего уровня на 4%. Снизилось производство мяса КРС — 78 тысяч тонн (96% от уровня прошлого года), но выросло производство мяса свиней (80 тысяч тонн, или 104%) и мяса птицы (17 тысяч тонн, или 92%).

Поголовье свиней в крупных свиноводческих комплексах на 1 февраля составило 447 тысяч голов, это на 1,3 тысячи голов больше, чем в прошлом году.

В республике насчитывается 51 тысяча голов овец. Наибольший прирост в Нурлатском и Арском районах — более 600 голов в каждом. За январь произведено 105,3 млн яиц, что составляет 94% от уровня прошлого года.

Сирень Нигматзянов, начальник отдела развития отраслей животноводства, призвал довести идентификацию животных до 100%, иначе с 1 сентября продавать продукцию животноводства через систему «Меркурий» будет запрещено.

Дамир Миннебаев, начальник отдела племенного дела и воспроизводства животных, сообщил, что за январь получено 23,7 тысячи телят, осеменено 28,2 тысячи голов коров и телок. Также он рассказал о развитии племенного пчеловодства на 2024 год.

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Анна Уржумова