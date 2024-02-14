С улиц Казани вывезли почти 30 тысяч тонн снега за сутки

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 29,87 тысячи тонн снега. 8,01 тысячи из них тонн отправили на снегоплавильные пункты, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Убирали дороги 767 рабочих, использовались 1010 единиц техники. Было израсходовано 500 тонн противогололедных материалов.

Сегодня, 14 февраля, в вывозе снега задействованы 507 единиц техники и 749 дорожников.



Напомним, в феврале в городе выпало 36,2 мм осадков, что составляет 98% от месячной нормы. За две недели с улиц города было вывезено 408,45 тысяч тонн снега. На обработку улиц от гололеда потребовалось 9,18 тысячи тонн материалов.

Всего с декабря с улиц столицы Татарстана вывезли 1471,9 тысячи тонн снега и израсходовали 58,38 тысячи тонн противогололедных материалов.

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Галия Гарифуллина