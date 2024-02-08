На «Игры будущего» в Казань приедет Андрей Аршавин

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Известный футболист Андрей Аршавин приедет в Казань на «Игры будущего». Именитый спортсмен сыграет в матче под эгидой «Футбол для дружбы» на «Казань-Экспо» 23 февраля.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана, Аршавин примет участие в автограф-сессии. Она состоится в этот же день в 16:00.

Многие годы Андрей Аршавин защищал цвета питерского «Зенита». Также он играл в лондонском «Арсенале», краснодарской «Кубани» и алма-атинском «Кайрате». Карьеру футболист завершил в 2018 году.

«Игры будущего» в Казани посетят и другие спортсмены. Например, в «Матче звезд», который состоится по окончании полуфинала турнира «Игр будущего» в Казани 22 февраля, примут участие хоккеисты Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Семин, Василий Кошечкин.



«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.

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Айрат Назипов