В Казани в «Салават купере» построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Мэр Казани сообщил о планах строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА» в жилом районе «Салават купере». В здании будут располагаться манеж, фуд-корт, тренерский кабинет и раздевалки, а также другие помещения.

Предполагается, что спорткомплекс в смену смогут посещать до 64 человек. Территория манежа займет площадь от 4 до 5 тысяч квадратных метров и будет поделена на три поля: два для мини-футбола и одно — для волейбола и баскетбола.

До 15 марта принимаются предложения о заключении концессионного соглашения для строительства и эксплуатации объекта.

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Нафиса Миннехузина