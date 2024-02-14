За два года санкций ушли из России только 100 из 500 европейских компаний

За два года после введения санкций с российского рынка ушли только около 100 из 500 европейских компаний, или около 20%, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия». При этом в расчет не взяты компании, чей оборот $0,5 млрд, уточнил он.

«Пока, по официальным данным, из России ушли 100 компаний, — сказал он. И добавил, что из 350 американских компаний Россию покинули 66: — Опять-таки те же 19%». А у тех, кто ушел, сохраняется опцион на 2 года, заметил он. Называть оставшиеся компании Мантуров не стал, чтобы сохранить спокойную работу в стране.

В рамках выставки-форума «Россия» стартовала пленарная сессия «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия». В ней принимают участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернаторы Московской, Нижегородской областей, Башкортостана. Модератором сессии стал телеведущий Владимир Соловьев.