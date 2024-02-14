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У владельцев аварийного жилья в России появится право получать новое вне очереди

09:20, 14.02.2024

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы аварийного жилья смогут получать новое по договорам соцнайма вне очереди. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции ряд положений Жилищного кодекса, которые гласили, что граждане, проживающие в аварийных квартирах на основании договора социального найма, имеют право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма, в то время как у собственников аварийных квартир такой возможности нет. Принятый закон же устанавливает, что новое жилье по соцнайму будет предоставляться как нанимателям, так и собственникам жилья, непригодного к проживанию.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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