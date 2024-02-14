У владельцев аварийного жилья в России появится право получать новое вне очереди
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы аварийного жилья смогут получать новое по договорам соцнайма вне очереди. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции ряд положений Жилищного кодекса, которые гласили, что граждане, проживающие в аварийных квартирах на основании договора социального найма, имеют право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма, в то время как у собственников аварийных квартир такой возможности нет. Принятый закон же устанавливает, что новое жилье по соцнайму будет предоставляться как нанимателям, так и собственникам жилья, непригодного к проживанию.
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