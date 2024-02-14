Палата представителей США поддержала импичмент главы МВБ

Палата представителей Конгресса США полного состава поддержала резолюцию об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Отдали голос за объявление импичмента главе МВБ 214 законодателей, против этого решения были 213.



Американские СМИ сообщают, что Сенат Конгресса США, контролируемый демократами, вряд ли поддержит резолюцию.

При этом президент США Джо Байден заявил, что резолюция об импичменте Майоркаса неконституционна, сообщила пресс-служба Белого дома. Он назвал решение «вопиющим примером неконституционной партийной ангажированности, направленной против честного государственного служащего ради мелочных политических игр».

— Вместо того, чтобы устраивать подобные политические трюки, республиканцам, озабоченным пограничными вопросами, следует требовать от Конгресса выделить больше ресурсов на границу и усилить там безопасность, — сказал Байден.



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Галия Гарифуллина