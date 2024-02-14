Казанец потерял деньги при попытке купить смартфон

В Казани возбудили уголовное дело по факту мошенничества. С заявлением в полицию обратился мужчина, которого обманули при попытке купить смартфон.

Потерпевший нашел объявление в одном из мессенджеров. Выбрал понравившуюся модель и отправил на указанный счет порядка 50 тысяч рублей. Свой товар мужчина так и не дождался. Выйти на связь с продавцом не удалось.

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