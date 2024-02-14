Футболист «Рубина» из-за травмы пропустит 4 месяца
Футболист «Рубина» Никола Чумич успешно прооперирован. Он получил повреждение мышцы в игре с «Ардой», которое потребовало оперативного вмешательства.
Срок восстановления футболиста займет от четырех месяцев.
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