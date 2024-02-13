Минсельхоз России предложил до конца лета продлить запрет на вывоз семян рапса
Министерство сельского хозяйства России предложило продлить запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2024 года. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
— Установить с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации, — гласит документ.
В августе 2023 года правительство продлило запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля 2024 года.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым