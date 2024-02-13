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Минсельхоз России предложил до конца лета продлить запрет на вывоз семян рапса

22:13, 13.02.2024

Министерство сельского хозяйства России предложило продлить запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2024 года. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Установить с 1 марта по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации, — гласит документ.

В августе 2023 года правительство продлило запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля 2024 года.

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