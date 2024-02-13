Главы МЧС и Минобороны России выразили соболезнования в связи со смертью Валерия Востротина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МЧС России Александр Куренков выразили соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Валерия Востротина. Он скончался в возрасте 71 года.

— Выражаю вам и вашим близким родственникам искренние соболезнования. Мы потеряли выдающегося человека, чей жизненный путь является ярчайшим примером мужества, патриотизма, верности делу, постоянной готовности к подвигу во славу Отечества. Память о Валерии Александровиче навсегда в наших сердцах, — обратился Александр Куренков к семье Востротина.

Сергей Шойгу назвал Валерия Востротина «настоящим профессионалом и патриотом Родины».

— Валерий Александрович внес значительный вклад в развитие ветеранского движения. Будучи лидером «Союза десантников России», лично способствовал решению многих важных социальных вопросов военнослужащих и членов их семей. Кончина Валерия Александровича Востротина — невосполнимая потеря для всех нас. Искренне разделяю горечь и боль утраты, — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Во время службы в 345-м отдельном гвардейском парашютно-десантном полку дважды был ранен, один раз — тяжело. В Афганистане он командовал 9-й парашютно-десантной ротой. В 1988 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. С 1994 по 2003 год занимал должность заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. О его смерти стало известно сегодня.



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Айрат Назипов