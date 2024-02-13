Ушел из жизни Герой СССР, генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

В возрасте 71 года умер генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.

Валерий Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Во время службы в 345-м отдельном гвардейском парашютно-десантном полку дважды был ранен, один раз — тяжело.

В 1988 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1994 по 2003 год занимал должность заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Нафиса Миннехузина