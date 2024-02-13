В Татарстане начнут работать детские палаточные лагеря в формате глэмпингов

В Татарстане в этом году начнут реализовывать первый этап проекта по созданию палаточных лагерей для детей в формате глэмпингов. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на итоговой коллегии ведомства.

— Министерством совместно с Институтом развития городов разработан проект подростковых лагерей по образу и подобию популярных у молодежи палаточных глэмпингов, которые смогут располагаться на охраняемой и благоустроенной территории стационарных лагерей. Первый этап проекта будет реализован в Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Зеленодольском, Мамадышском районах, — передает слова министра пресс-служба министерства.

По словам Садыкова, на создание необходимой инфраструктуры из бюджета выделят 50 млн рублей.

В прошлом году разными видами отдыха в лагерях Татарстана, Крыма и Краснодарского края были охвачены более 208 тысяч детей. Бесплатно выдали 42 тысячи социальных путевок.

Напомним, в Татарстане увеличивается количество глэмпингов. В этом году число объектов загородного отдыха может вырасти еще на 15. Какие результаты существующая инфраструктура показала в прошлом году и чего ждет в будущем — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов