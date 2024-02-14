Треть жителей Казани испытывают стресс при переходе на новую работу

Сотрудники из Казани поделились проблемами при переходе на новое место работы. Треть специалистов отмечают, что каждый раз волнуются при найме в новую компанию, а у 22% опрошенных были безболезненные случаи приема на работу. Только 14% испытывали трудности на первом предприятии.

Опрос проводился среди специалистов, которые принимали участие в премии Team Awards. Опрос показал, что не каждый способен преодолеть трудности при адаптации на новом рабочем месте. Треть (33%) продолжили работу и смогли закрепиться в компании, 26% — преодолели проблемы, но ушли, а каждый шестой (17%) был уволен или сам ушел, потому что не справился с адаптацией.

Остаться в компании помогает самостоятельность: большинство нанятых сотрудников самостоятельно разбирались в возникающих проблемах. В топе стрессовых факторов при выходе на новое рабочее место оказались боязнь совершить ошибку, нехватка знаний для выполнения поставленных задач и отсутствие диалога с руководством.

Для трети опрошенных важны знакомство с коллегами и четко выстроенный процесс адаптации. А каждый пятый отметил необходимость прямого взаимодействия с руководителем для правильной постановки целей и задач.

Ключевым источником знаний остается опыт с прошлого места работы. Для четверти респондентов доля прошлого опыта, который они применяют на текущем месте работы, составляет 70—80%. Долю тренингов и обучения 28% респондентов оценивают в 20—30%. На третьем месте находится опыт новых коллег или команды: четверть опрошенных отдают 10% важности этому фактору.

Опрошенные казанцы отмечают, что готовы помогать новичкам. Каждый второй респондент поддерживает коллег из-за альтруистических побуждений, еще треть делают это за деньги. Четверти казанцев доплачивают до 10 тысяч рублей за каждого сотрудника, 26% — 20—30 тысяч рублей, а 19% — 10—20 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин