Челнинский «Ремдизель» начал серийно производить двигатели для КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

АО «Ремдизель» организовало в Набережных Челнах серийное производство двигателей для грузовиков ПАО «КАМАЗ». Как сообщает Фонд развития промышленности, в модернизацию инвестировали 300 млн рублей, из которых 235 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» предоставил ФРП.

Ранее «Ремдизель» занимался только капитальным ремонтом двигателей внутреннего сгорания для грузового транспорта. После модернизации и покупки нового современного оборудования предприятие приступило к серийному выпуску двигателей.

— Выпускаемые ДВС имеют двухрядное размещение восьми цилиндров. Двигатели развивают мощность до 260 л.с., оборудованы турбонаддувом и топливной аппаратурой от других заемщиков ФРП — «Ярославского завода дизельной аппаратуры» и «Алтайского завода прецизионных изделий». В производстве ДВС применяются исключительно российские компоненты, уровень локализации составляет 100%, — сообщили в пресс-службе компании.

В декабре прошлого года компания отгрузила первую партию двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в объеме более 180 штук. С этого года «Ремдизель» планирует выпускать более тысячи ДВС, а с 2025 года выйти на ежегодный объем 1600 единиц.

В ноябре на автомобильном заводе собрали первый импортозамещенный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов