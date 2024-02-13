Нефть Brent продолжает дорожать и торгуется выше $82 за баррель

Во вторник утром цены на нефть эталонных марок растут. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.12 мск составила $82,08 за баррель. Это на 0,1% выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 0,16% и достигли $77,04 за баррель.

Однако, 12 февраля цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures. По состоянию на 10.15 в понедельник, 12 февраля, апрельские фьючерсы на Brent подешевели до $81,94. Еще в пятницу стоимость нефти поднялась до $82,19 за баррель.

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Самигуллин Разиль