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Экономика

СМИ: Центробанк может ввести предельную сумму рассрочки без переплат

08:05, 13.02.2024

Банк России допустил ввод ценового лимита бесплатной рассрочки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

Как пишет издание, регулятор рассматривает перспективу ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). К 1 июня текущего года Банк России намеревается подготовить поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием таких сервисов.

Согласно планам регулятора, рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям — платной и бесплатной.

— Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж, — объяснили РБК в Банке России.

Представитель ЦБ отметил, что такую услугу должны предоставлять профессиональные кредиторы.

— Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов, — подчеркнули в Банке России.

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Галия Гарифуллина
Экономика
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