Казань оказалась на втором месте в рейтинге самых заснеженных городов России

Казань оказалась на второй строчке рейтинга самых заснеженных городов России по версии сайта погоды Gismeteo. Высота снежного покрова в городе на 8 февраля составила 92 сантиметра. Рейтинг был составлен на основе данных о высоте снежного покрова в административных центрах субъектов РФ.

В топ-10 вошли города, где этот показатель превысил 50 сантиметров. Всего в списке 27 городов. Лидером стал Саранск с высотой снежного покрова 96 сантиметров, на третьем месте — Ульяновск и Нижний Новгород (по 75 см).

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