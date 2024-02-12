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Такер Карлсон считает, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине

19:01, 12.02.2024

Журналист Такер Карлсон считает, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом заявил сам Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Президент России в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона и теперь США должны исправлять эту ошибку.

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