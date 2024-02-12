Такер Карлсон считает, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине

Журналист Такер Карлсон считает, что Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом заявил сам Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.



Президент России в интервью Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона и теперь США должны исправлять эту ошибку.

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